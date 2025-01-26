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تفاصيل أسعار العائد على شهادات بنك CIB

04:33 م الأحد 26 يناير 2025

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كتبت- منال المصري:

يطرح البنك التجاري الدولي CIB 3 أنواع من شهادات الادخار ذات أجل 3 سنوات للعائد الثابت بالجنيه المصري بأسعار عائد مرتفعة.

وتتباين أسعار العائد على الشهادات في بنك CIB من شهادة إلى أخري وفق الحد الأدنى لشراء الشهادة، ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل العائد على الشهادات.

شهادة "بريميوم" الثلاثية: تصرف عائد بنسبة 20% سنويا ويصرف شهريا على أن لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

شهادة "بلس" الثلاثية: تصرف عائد 19% سنويا ويصرف شهريا على ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن 500 ألف جنيه.

شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 18% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

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