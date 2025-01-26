بزيادة 136.6%.. البنك الأهلي يربح 118.36 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2024

كتبت- منال المصري:

صافي أرباح البنك الأهلي المصري- أكبر بنك حكومي في مصر- ارتفعت 136.6% في أول 9 أشهر من 2024 لتقفز إلى نحو 118.363 مليار جنيه مقابل نحو 50 مليار جنيه بنفس الفترة في 2023، مدعوما بزيادة صافي الدخل من العائد (الفائدة) والأتعاب والعمولات.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من 2024 لتصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفق القوائم المالية المنشورة على موقع البنك، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 60.6% في أول 9 أشهر من 2024 إلى نحو 202.45 مليار جنيه مقابل نحو 126 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 46.6% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي إلى نحو 18.98 مليار جنيه مقابل نحو 12.94 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.