4.69 تريليون جنيه.. كيف تتوزع مدخرات المصريين بالبنك الأهلي؟

كتبت- منال المصري:

كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي تصدر إجمالي محفظة الودائع لديه قائمة إجمالي ودائع العملاء على مستوى بنوك مصر بحصة تمثل 36.4%.

ونما رصيد ودائع العملاء بالبنك الأهلي 25.6% في أول 9 أشهر من العام الماضي مسجلا نحو 4.69 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي من إجمالي نحو 12.89 تريليون جنيه إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري.

أين يستثمر المصريون أموالهم بالبنك الأهلي؟

تتوزع ودائع العملاء بالبنك الأهلي المصري على 5 أوعية مختلفة هي شهادات الادخار والإيداع وحسابات التوفير والودائع لأجل، وودائع أخرى.

- شهادات الادخار والإيداع اقتنصت النصيب الأكبر بنسبة 59.3% من إجمالي استثمار العملاء مدخراتهم بالبنك مسجلة نحو 2.783 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي.

-في المركز الثاني جاءت ودائع عملاء وحسابات جارية بحصة 24.8% من إجمالي المحفظة مسجلة نحو 1.163 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 47% على أساس سنوي.

- ودائع الأجل وبإخطار جاءت في المركز الثالث بعد شهادات الادخار بحصة 8.5% مسجلة نحو 401 مليار جنيه بزيادة 50.4% على أساس سنوي.

- أما ودائع التوفير جاءت في المركز الرابع بحصة 7.3% من إجمالي المدخرات مسجلة نحو 342.68 مليار جنيه بزيادة 2.5% على أساس سنوي.

- ودائع أخرى اقتصرت على 907 ملايين جنيه لتسجل أقل حصة في إجمالي الودائع.