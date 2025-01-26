تراجع في بنكين..سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك قناة السويس وبنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 6 بنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.27 جنيه للشراء، و 50.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.28 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و50.37 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

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