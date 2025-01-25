تصل لـ10 ملايين جنيه.. بنوك ترفع الحدود القصوى لتمويل السيارات بعد تضاعف أسعارها

كتبت- منال المصري:

رفع عدد من البنوك الحد الأقصى لتمويل السيارات الجديدة خلال الفترة الأخيرة لتصل في بعضها إلى 10 ملايين جنيه تماشيا مع تضاعف أسعار كافة السيارات عقب موجات تحرير سعر الصرف أي انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وقرض السيارات يعد من أكثر القروض طلبا بين العملاء بهدف تمويل شراء السيارة بضمان تحويل الراتب أوقسط القرض على البنك.

ويتم الموافقة على القرض بعد تقديم العميل الأوراق اللازمة منها شهادة إثبات دخل شهري من جهة العمل، وإيصال مرافق حديث "مياه أو كهرباء أو غاز"، وبطاقة رقم قومي سارية.

تفاصيل قروض السيارات في 5 بنوك

البنك المصري الخليجي

قيمة القرض: تصل إلى 10 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: تصل فترة السداد على 8 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى الدخل الشهري: يبلغ 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.

البنك الأهلي المصري

قيمة القرض: تصل إلى 5 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: تصل فترة السداد إلى7 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتراوح بين 29.5%إلى 32% سنويا على أساس متناقص حسب وظيفة العميل.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك من 1.5% إلى 2% من إجمالي قيمة القرض حسب مدة القرض.

الحد الأدنى الدخل الشهري: 5 آلاف جنيه.

بنك الإسكندرية

قيمة القرض: تصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: تصل فترة السداد على 8 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: يتم تحديدها مع مدير الفرع.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى الدخل الشهري: يتوقف حسب قيمة القرض.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 6 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: تصل فترة السداد على 10 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: تتراوح من 29.5% إلى 32% سنويا على أساس متناقص، وفق نوع وظيفة العميل.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى الدخل الشهري: يبلغ ألف جنيه لموظفي الحكومة، وألفين جنيه لموظفي القطاع الخاص.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.

البنك التجاري الدولي CIB

قيمة القرض: تصل إلى 9 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة القرض: تصل فترة السداد على 8 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 26% سنويا.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض.

الحد الأدنى الدخل الشهري: يبلغ 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.