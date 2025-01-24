سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه خلال أسبوع في 5 بنوك

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء ، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.36 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و13.41 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

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