ارتفاع أسعار 3 عملات عربية أمام الجنيه خلال تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقرت عملتين، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.25 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 163.39 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.67 جنيه للشراء، و 13.71 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.94 جنيه للشراء ، و 133.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.75 جنيه للشراء ، و 13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.36 جنيه للشراء، و 70.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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