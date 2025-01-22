نجيب ساويرس لا يزال متفائلا باستمرار صعود الذهب رغم المخاوف من قرارات ترامب

كتبت- منال المصري:

يتمسك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتوقعاته باستمرار صعود الذهب خلال 2025 رغم المخاطر المتوقعة من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التضخم وانعكاسه على زيادة أسعار الفائدة مجددا على الدولار.

وقال ساويرس خلال مقابلة مع "العربية بيزنس" إنه لا يزال متفائل باستمرار الذهب في الصعود بدعم زيادة الطلب من الصين وروسيا اللتان تستحوذان على نصف الاحتياطي بالسوق وسط مخاوفهما من تحكم الدولار بمنظومة اقتصادهم حيث الذهب يعد عملة عالمية.

ويرى أن المخاوف من ارتفاع التضخم بأمريكا غير حقيقية متوقعا مواصلته الانخفاض وفق توقعات المحللين.

أثار إعلان دونالد ترامب خلال حفل تنصيبه قبل يومين باحتمالات فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا لأمريكا وتلميحاته بإقرار رسوم 10% على الصين مخاوف الاقتصادين بعودة التضخم إلى مستوى صعودي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث المواطن الأمريكي سيتحمل تكلفة هذه الرسوم عند شراء السلع المعتاد عليها.

ويعني عودة ارتفاع التضخم عرقلة وتيرة خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الذي سيكون له انعكاسات على مستوى دول العالم والناشئة.

وأشار ساويرس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس لديه نظرة بعيدة المدى لتبعات قراراته ففي حال فرض رسوم جمركية على كندا والصين سيقابلها فرض هذه الدول رسوم على صادرات أمريكا في ظل إمكانية حسم وحل بعض الأوضاع بشكل أفضل عبر التفاوض.

ويرى خلال مقابلته مع "العربية بيزنس"، أن ترامب سيفتح مجالات كبيرة جدا في النفط في ظل عدم اهتمامه بالمخاطر البيئة والتحكم البيئي وكذلك سيفتح مجالات للاستثمار في مجال التكنولوجيا.

وتوقع ساويرس أن يشهد الاقتصاد الأمريكي طفرة كبيرة في عهد ترامب وهو ما يؤثر إيجابيا على مستوى العالم.