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منهما "بتكوين" عملة وترامب".. ارتفاع جماعي لـ 4 عملات مشفرة خلال تعاملات اليوم

02:28 م الأربعاء 22 يناير 2025

بتكوين

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كتبت- آية محمد:

عادت 4 عملات مشفرة للارتفاع خلال تعاملات اليوم بعد هبوطها أمس على أثر زيادة قوة الدولار بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة قرارات منها فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك.

ارتفعت العملة المشفرة بتكوين بنسبة 1.13% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 104.78 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".


فيما ارتفعت العملة المشفرة إيثيريوم بنسبة 0.26% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 3.3 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وارتفعت عملة ترامب المشفرة الذي أطلقها قبل 5 أيام بنسبة 12.95% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 42.25 دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين كاب ماركت".

فيما ارتفعت العملة المشفرة إكس أر بي بنسبة 3.42 % خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 3.21 دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين كاب ماركت".

بتكوين عملات مشفرة عملة ترامب فرض رسوم جمركية كندا المكسيك
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