انخفاض أسعار 3 عملات عربية أمام الجنيه خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقرت 3 عملات، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.25 جنيه للشراء، و 163.39 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 13.70 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار البحرينى: 131.91 جنيه للشراء ، و 133.56 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الريال القطري: 12.75 جنيه للشراء ، و 13.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.35 جنيه للشراء ، و 70.93 جنيه للبيع.

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