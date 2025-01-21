بنك مصر ينعي شهيد الشرطة ويكشف ملابسات تعدي عميل على الموظفين والأمن

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر تفاصيل حادث اعتداء أحد العملاء اليوم على مدير أحد فروعه التابعة له في محافظة الفيوم وهو ما أدى إلى تدخل قوات الأمن للتعامل مع الموقف واستشهاد عقيد شرطة.

عبر بنك مصر عن بالغ الحزن والأسى والأسف للإعلان عن وقوع حادث اليوم، الثلاثاء في أحد فروع البنك التابعة له بمحافظة الفيوم.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن أحد المترددين على الفرع قام إثر هياجه بالتعدي على موظفي الفرع أثناء تأديتهم لمهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، مما أدى إلى اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف.

وأدى هذا الموقف إلى استشهاد العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم والذي "ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

هذا وحرصا على سلامة السادة الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين قد تم إخلاء الفرع على الفور ولم يصب أيا منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك.

وتعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، وفق بيان البنك اليوم.

وأضاف "نتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور ووزارة الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية".

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