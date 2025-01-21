تحسن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بعد عودة ترامب ووقف الحرب بغزة

كتبت- منال المصري:

تحسنت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية للسندات أجل 5 سنوات (CDS) خلال جلسة اليوم الثلاثاء بعد دخول دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب البيت الأبيض، وفق بيانات رويترز.

وبحسب بيانات رويترز، انخفضت تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات إلى نحو 5.29% (529 نقطة) خلال جلسة اليوم من متوسط عام ونهاية يوليو الماضي بنحو 6.1% (609.35 نقطة).

ويأتي هذه التحسن بعد إعلان وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والاتجاه نحو إعادة إعمارها قبل يومين من تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا أمس الاثنين.

ويعني انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية تراجع عبء الفائدة على مصر في حال طرح سندات في الأسواق الدولية (يورو بوند).

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