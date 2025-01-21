بزيادة 80%.. البنك المصري الخليجي يربح 2.55 مليار جنيه خلال 2024

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي ربح البنك المصري الخليجي بعد خصم الضريبة بنسبة 80% خلال 2024 مسجلا نحو 2.55 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.41 مليار جنيه بالعام السابق له 2023.

وبحسب القوائم المالية للبنك والمنشورة على موقع البورصة، فإن نمو أرباح البنك جاء مدعوما بزيادة إيرادات الفوائد 89% خلال 2024 إلى 22.66 مليار جنيه مقارنة بنحو 12 مليار جنيه في 2023.

فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء 38% خلال 2024 إلى نحو 112 مليار جنيه مقارنة بنحو 81.14 مليار جنيه العام السابق له.

وزاد صافي قروض العملاء بنحو 42% خلال 2024 إلى نحو 46 مليار جنيه مقابل نحو 31.89 مليار جنيه في 2023.





