تراجع النفط والبتكوين وقفزة الذهب والدولار.. كيف استقبلت أسواق المال عودة ترامب؟

كتبت- منال المصري:

تباينت ردود أفعال أسواق المال العالمية بعد عودة ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب مجددا إلى البيت الأبيض وسط حفل تنصيب ضخم أمس الاثنين.

وأعلن دونالد ترامب عن حزمة قرارات خلال حفل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية منها فرض رسوم جمركية 25% على واردات كندا والمكسيك لأمريكا، ملمحا بفرض ضرائب على الصين.

كما أعلن عزمه في استرداد قناة بنما، وإعادة تسمى خليج المكسيك إلى خليج الولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات ترامب المختلفة انعكست بشكل مباشر على العملات المشفرة والدولار والبورصات العالمية والذهب والنفط.

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 أسابيع اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار في أعقاب تنصيب دونالد ترامب.

وسعى المستثمرون إلى حيازة المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً للتحوط في ظل الضبابية التي أثارتها خططه للرسوم الجمركية، وفق سي إن إن اقتصادية.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب حيث ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.74% إلى 2728.19 دولار للأونصة.

فيما سجل سعر العقود الآجلة الأميركية للذهب تراجعا بنسبة 0.10% إلى 2746 دولاراً، وفق سي إن بي سي عربية.

الدولار

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء، 0.57% إلى 108.69 دولار، غداة تنصيب ترامب، وفق بيانات بلومبرج.

كان ترامب أعلن فرض رسوما 25% على واردات كندا والمكسيك لأمريكا معللا ذلك بتهاونهم على الحدود في التصدي لدخول المهاجرين غير الشرعيين لأمريكا.

العملات المشفرة

تكبد سوق العملات المشفرة خسائر واسعة مع تولي دونالد ترامب منصبه رسمياً كرئيس لأميركا والذي يعد أكبر المناصرين للعملات المشفرة.

تراجعت بتكوين 3.14% خلال آخر 24 ساعة مسجلة نحو 103.8 ألف دولار خلال تعاملات اليوم، وفق موقع كوين ماركت كاب.

وانخفضت عملة ترامب المشفرة الذي أطلقها قبل 4 أيام بنحو 31.67% إلى 37.44 دولار خلال تعاملات اليوم.

النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد إعلان ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة غداة تنصيبه.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 67 سنتًا، أو ما يعادل 0.84 %، لتسجل 79.48 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بمقدار 1.23 سنتًا، أو ما يعادل 1.58 %، لتصل إلى 76.65 دولارًا للبرميل.

الأسهم الأوروبية

وتباين أداء الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث قام المتداولون بمراجعة أولى الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس الأميركي المنتخب حديثاً دونالد ترامب يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.05% ليصل إلى 524.09 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني يتراجع بنسبة 0.05% إلى مستوى 20,978.16 نقطة، وفق سي إن بي سي عربية.

بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.20% إلى 8,537.38 نقطة زاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.10% إلى 7,740.95 نقطة.

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