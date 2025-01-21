مليونير يرحل كل 45 دقيقة.. الأثرياء يغادرون هذه الدولة لـ3 دول إحداها عربية

كتبت- منال المصري:

فقدت بريطانيا مليونيرًا كل 45 دقيقة منذ وصول حزب العمال إلى السلطة وفقًا لبيانات جديدة، بعد وصول حزب العمال للعمل، تحت وطأة الضرائب المقرر تطبيقها بداية من أبريل المقبل، وفق دراسة نشرها موقع "إندبندت" عن صحيفة ذا تايمز.

وتُظهر الأرقام، التي جمعتها شركة التحليلات New World Wealth، أن الهجرة تسارعت بعد الدعوة إلى الانتخابات العامة وأنه منذ ذلك الحين غادر "مليونير دولار" بريطانيا كل 45 دقيقة، وفقًا لصحيفة The Times.

وغاد هؤلاء الأثرياء إلى دول أخرى بشكل رئيسي في أوروبا، مثل إيطاليا وسويسرا، وكذلك الإمارات.

كانت راشيل دي سوزا، وزيرة المالية البريطانية، قالت إن نظام الأجانب المثير للجدل في بريطانيا سيلغى من أول أبريل المقبل وأن جميع المقيمين سيخضون على المدى الطويل لضريبة الميراث على أصولهم على مستوى العالم بما في ذلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية.

وقد انتقد قادة الأعمال هذه القرارات محذرين من أنها ستضر بالنمو الاقتصادي.

فقدت بريطانيا 10800 مليونير صافي العام الماضي، بزيادة 157%عن 2023، بما في ذلك 78 مليونيرًا (بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل) و12 مليارديرًا، وفق موقع إندبندت.

تصدرت قضية الأجانب عناوين الأخبار في عام 2022 عندما كشفت صحيفة الإندبندنت أن زوجة ريشي سوناك، أكشاتا مورتي، كانت تتمتع بوضع ضريبي غير مقيم أثناء توليه منصب المستشار.

ردًا على ذلك، أعلنت السيدة مورتي، التي تقدر قيمة أعمال عائلتها بنحو 60 مليار جنيه إسترليني، أنها ستبدأ في دفع الضرائب البريطانية على كل دخلها في جميع أنحاء العالم.

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