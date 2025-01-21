مؤسسات دولية و19 خبيرا يتوقعون: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر

كتبت- منال المصري:

توقعت بنوك ومؤسسات دولية و19خبيرا تسريع البنك المركزي المصري من وتيرة خفض سعر الفائدة بشكل حاد على الإيداع والإقراض خلال 2025 بدعم تراجع معدل التضخم، وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة في 20 فبراير المقبل ضمن 8 اجتماعات خلال 2025.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتمسك البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة يأتي بسبب مخاوف الضغوط التضخمية بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والإجراءات الحمائية على التجارة العالمية، وتأثير ضبط الموازنة العامة- ترشيد الدعم- الذي قد يكون لها توابع سلبية على التضخم تتجاوز نطاق التوقعات.

للمرة الثانية على التوالي تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى 24.1% في ديسمبر الماضي من 25.5% في نوفمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بنك جولد مان ساكس

في ورقة بحثية جديدة توقع بنك جولدمان ساكس خفض عميق على سعر الفائدة بمصر خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.

وربط البنك توقعات خفض البنك باحتمالات متزايدة بتحسن بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية، رغم توقعاته الأكثر تشاؤما للتضخم.

كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.

فيتش سوليوشنز

توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "فيتش سوليوشنز، أن تتجه مصر خلال 2025 لخفض أسعار الفائدة بوتيرة حادة بحدود الـ 9% نقطة أساس، وفق مقابلة نشرتها "العربية بيزنس".

ولكن رهنت توقعاتها بخفض الفائدة بمعدلات التضخم أو عدم حدوث ضغوط على الجنيه المصري، وقد تظل أسعار الفائدة مرتفعة أعلى من التوقعات وهو ما يؤثر على تكلفة الدين في مصر.

توقعات 19 اقتصاديا

توقع 19 اقتصاديا في استطلاع رأي أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 4% بحلول نهاية يونيو لتصل إلى 24.25% على الإقراض من 28.25% حاليا.

وأشار الاستطلاع إلى استمرار خفض المركزي سعر الفائدة بنسبة 6.5% لتصل إلى نحو 17.75٪ بحلول نهاية يونيو 2026، وفقًا لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعه في أكتوبر.

وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 20.4% في 2024-2025 و12.4%في 2025-2026 واتجه التضخم نحو الانخفاض من أعلى مستوى قياسي بلغ 38%في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1%في ديسمبر الماضي.

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