انخفاض أسعار 5 عملات عربية أمام الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- آية محمد:

تراجعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الدينار الكويتي، مقارنة بتعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.25 جنيه للشراء بزيادة 12 قرشًا، و163.4 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.67 جنيه للشراء، و 13.71 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.91 جنيه للشراء بتراجع 13 قرشًا، و133.57 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.75 جنيه للشراء ، و13.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.35 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و70.93 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

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