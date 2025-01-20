بنك المشرق يطلق وحدته المصرفية في سلطنة عُمان لتقديم مجموعة مصرفية متكاملة

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة بنك المشرق، إطلاق خدماتها في السوق العُماني، بتقديم مجموعة من الحلول المالية المصممة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص في السلطنة.

ويأتي هذا التوسع، وفق بيان للبنك اليوم، كجزء من استراتيجية المشرق لتعزيز تواجده الإقليمي، والتي سيسعى من خلالها إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار المالي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وسيقدم المشرق في سلطنة عُمان مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، تشمل إدارة الخزانة، والخدمات المصرفية للمعاملات العالمية، بالإضافة إلى حلول التمويل المستدام.

ويأتي دخول المشرق إلى السوق العُماني استجابةً للطلب المتزايد على حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويستند البنك في هذا التوسع إلى سجل حافل بالإنجازات في القطاع المصرفي، ما يؤكد مكانته كشريك استراتيجي للنمو الاقتصادي في المنطقة. وقد حصل المشرق مؤخراً على لقب "العلامة المصرفية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط" وفقاً لتقرير براند فاينانس لأفضل 500 علامة مصرفية لعام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بلقب "رائد السوق في الشرق الأوسط" في مجالات التمويل التجاري وإدارة النقد، وفق إستطلاع مجلة يوروموني، منذ عام 2019 إلى 2023.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "يعد موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي ومنظومتها الاقتصادية من العوامل الأساسية التي تدعم طموحات المشرق في التوسع الدولي.

وأوضح أن هدفهم هو تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأهداف الاقتصادية لعُمان، وتعزز التكامل الإقليمي، كما تساهم في تثبيت دورها كمحور رئيسي في النظام المالي العالمي.

وأكد عبد العال التزامهم بالأسواق ذات النمو المتسارع، مع الاستفادة من الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، مع تقديم تجربة مصرفية استثنائية مبنية على الراحة وسهولة الوصول، والمبادرات المدفوعة بأهداف الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية."

وقال طارق النحاس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: "يمنحنا انتشارنا الدولي القدرة على فتح آفاق جديدة أمام عملائنا للوصول إلى أسواق استراتيجية وحيوية في المنطقة."

وقال الصلط بن محمد الخروصي، الرئيس الإقليمي للمشرق في عُمان إن توسع المشرق في سلطنة عُمان خطوة استراتيجية تعكس التزامهم بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية للسلطنة استناداً على خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً من الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.