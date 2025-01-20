تفاصيل أسعار العائد على الشهادات في أكبر 10 بنوك في 2025

تفاصيل أسعار العائد على الشهادات في أكبر 10 بنوك ف

كتبت- منال المصري:

لا تزال البنوك تحافظ على طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة مع بداية 2025 تزامنا مع بدء استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد الذي يصل إلى 27% في بنكي الأهلي ومصر.

خلال 2024 خفض عدد من البنوك أسعار الفائدة على شهادات الادخار منها البنك التجاري الدولي خفض العائد 4% على مرتين وبنك إتش إس بي سي خفض الفائدة 1.5% فيما بنكا الإسكندرية والشركة المصرفية العربية الدولية قررا وقف الشهادات مرتفعة العائد لديهما، بعد تحقيق المستهدف منها وتراجع معدل التضخم.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين الاستمرار في طرح الشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد الذي يتراوح بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي مع بدء أول استحقاق فيها قبل أسبوعين.

وجمعت الشهادة حصيلة بنحو 1.3 تريليون جنيه على مدار أول عام من طرحها منها 888 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي المصري، وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق.

وبشكل عام تعد شهادات الادخار من أكثر الأوعية طلبا على العملاء وذلك لارتفاع العائد المقدم عليها مقارنة بالأوعية الأخرى بالبنوك.

ويقدم مصراوي تفاصيل أسعار العائد على شهادات الادخار في 10 بنوك.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد كالتالي:

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .

شهادة بلس الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 19% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك saib

الشهادة الثلاثية إكسلانس: سجل سعر الفائدة 22.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: يتباين سعر الفائدة بين 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، و22.1% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

بنك HSBC

الشهادة لثلاثية: تصرف عائدا 20.5% بشكل شهري ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 19.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، و19.55% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و19.60% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و19.66% سنويا يصرف العائد بشكل سنوي.

والحد الأدنى لشراء الشهادة لا يقل عن 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية فرست بلس: تقدم أعلى عائد على مستوى الشهادات المطروحة بالبنك يصل إلى 20.5% ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى عن شرائها 5 ملايين جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية Luxury: تقدم عائد يتراوح بين 18.5% يصرف شهريا و20% يصرف سنويا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

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