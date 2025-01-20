قبل تنصيبه.. عملة ترامب تعكس اتجاهها وتتراجع 17.5%

كتبت- منال المصري:

عكست عملة ترامب المشفرة اتجاهها الصعودي لتنخفض اليوم الاثنين 17.5% خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 54.51 دولار خلال اليوم الثاث من التداول قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وبلغت القيمة السوقية لعملة ترامب نحو 11 مليار دولار فيما بلع إجمالي العرض للشراء والبيع على عملة ترامب نحو 47.23 مليار دولار.

كان ترامب أعلن على شبكته الاجتماعية الجمعة الماضية "تروث سوشل" الجمعة الماضية أن هذه العملة الرقمية الجديدة باعتبارها "عملة ميم"، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجا على الإنترنت.

وفي أول يوم تداول لها تهافت الطلب على شراء عملة "ترامب" المشفرة لترتفع بنحو 850% لتتخطى نحو 60 دولارا قبل أن تتراجع اليوم، وفق موقع ماركت كاب كوين.

رغم عدم اعتماد الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" العملات المشفرة يعد ترامب من أكبر المناصرين للعملات المشفرة، متعهدا خلال حملته الانتخابية أن تكون واشنطن عاصمة العملات المشفرة ووضع الأطر والسياسات اللازمة لتنظيم العمل بها.