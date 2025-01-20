بتكوين تقترب من العودة إلى مستواها القياسي مسجلة 108 آلاف دولار قبل ساعات من تنصيب ترامب

كتبت- منال المصري:

ارتفعت عملة البتكوين المشفرة 2.75% خلال آخر 24 ساعة لتقترب من العودة مجددا إلى مستوياتها القياسية 108 آلاف دولار قبل ساعات من مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وفق منصة كوين ماركت كاب.

وارتفعت القيمة السوقية للبتكوين إلى نحو 2.14 تريليون دولار فيما بلغ العرض المتدول خلال 24 ساعة للبيع والشراء نحو 109.66 مليار دولار.

يعد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب من أشد المناصرين للعملات المشفرة وتعهد أن تصبح واشنطن عاصمة العملات المشفرة فور فوزة بالانتخابات الأمريكية، ووضع السياسات والإجراءات المنظمة للعمل بها.