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بتكوين تقترب من العودة إلى مستواها القياسي مسجلة 108 آلاف دولار قبل ساعات من تنصيب ترامب

12:13 م الإثنين 20 يناير 2025

البتكوين

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كتبت- منال المصري:

ارتفعت عملة البتكوين المشفرة 2.75% خلال آخر 24 ساعة لتقترب من العودة مجددا إلى مستوياتها القياسية 108 آلاف دولار قبل ساعات من مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وفق منصة كوين ماركت كاب.

وارتفعت القيمة السوقية للبتكوين إلى نحو 2.14 تريليون دولار فيما بلغ العرض المتدول خلال 24 ساعة للبيع والشراء نحو 109.66 مليار دولار.

يعد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب من أشد المناصرين للعملات المشفرة وتعهد أن تصبح واشنطن عاصمة العملات المشفرة فور فوزة بالانتخابات الأمريكية، ووضع السياسات والإجراءات المنظمة للعمل بها.

عملة البتكوين دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية منصة كوين ماركت كاب
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