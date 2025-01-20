قبل تنصيب ترامب رئيسا لأمريكا.. الدولار يتراجع عالميا في بداية التعاملات اليوم

كتبت- منال المصري:

تراجع الدولار عالميا في بداية التعاملات اليوم الاثنين قبل ساعات من مراسم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وسط ترقب عالمي لسياسات ترامب المقبلة.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية 0.32% إلى 108.84، وفق بيانات بلومبرج.

ويقيس مؤشر الدولار أداءه مقابل 6 عملات هي اليورو والجنيه الإستراليني، والين الياباني، والدولار الكندي، والفرنك السويسري والكرونة السويدية.

ويتوقع بعض المحللين أن يتأثر أداء الدولار خلال رئاسة ترامب، في حال تطبيق حزمة من الإجراءات الحمائية على التجارة على بعض الدول من خلال رفع رسوم التعريفة الجمركية على واردات الصين لأمريكا وكذلك المكسيك وكندا.