تراجع في 8 بنوك .. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار بين 4 قروش لـ 7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الخميس في 8 بنوك، بينما استقر في بنك القاهرة ومصرف أبوظبي الاسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

بنك الأهلي المصري: 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.74 جنيه للشراء، و 50.84 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.72 جنيه للشراء، و 50.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.72 جنيه للشراء ، و 50.82 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.

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