ما مصير القروض المضمنة بشهادة 23.5% و27% مع بداية أول استحقاق

كتبت- منال المصري:

يبدأ بنكا الأهلي ومصر بتحويل القروض المضمنة بشهادة الادخار ذات العائد 23.5% للعائد الشهري و27% والسنوي إلى شهادات بديلة أخرى لديهما بعد استحقاق أجل كل شهادة مضمنة بقرض.

عملاء القروض المضمنة لا يحق لهم استرداد أصل الشهادة مع استحقاقها باستثناء العائد المستحق منها حتى سداد آخر قسط من القرض ولذلك يتم ربطها في وعاء آخر، وفق ما قاله بعض مسؤول خدمة العملاء في البنكين.

سمح بنكا الأهلي ومصر لعملاء الشهادة مرتفعة العائد بالاقتراض بضمانها مع توقيع العميل بحق البنك في حظر الشهادة حتى سداد العميل آخر قسط في القرض.

ويستحق أول أجل في الشهادة ذات أجل عام مرتفعة العائد 23.5% و27% في حسابات العملاء في بنكي الأهلي ومصر يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى انتهاء آخر استحقاق في الشهادة للعملاء التي تقدر بمئات المليارات.

ولا يزال البنكان يطرحان الشهادة مرتفعة العائد 27% في الفروع ولم يعلن البدائل المتاحة أمام العملاء مع استحقاق مدخراتهم في الشهادة مرتفعة العائد التي لا تسمح بإعادة تجديدها بنفس الشهادة وأنما يتم إيداع الحصيلة المستحقة من الشهادة في حسابات العملاء.

وسيكون لكل عميل بالشهادة مرتفعة العائد الحرية في اختيار إعادة السيولة المستحقة في الشهادة في أوعية أخرى بالبنك وفق المتاح لديهما.

بدأ أول طرح للشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 مع استحقاق نظيرتها السابقة 22.5% و25% وهو ما يعني أن أول استحقاق للشهادة سيكون يوم الاثنين المقبل ثاني يوم من تفعيل الشهادة.

كان البنكان أتاحا للعملاء إمكانية التمتع بشراء الشهادة مرتفعة العائد يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت من خلال القنوات الرقمية التابعة لهم "الإنترنت والموبايل البنكي" وتم تفعيل طلبهم يوم الأحد في أول يوم عمل رسمي لها بعد العطلة الرسمية.

وجذب بنكا الأهلي ومصر بمئات المليارات في الشهادة ذات العائد المرتفع بعد توافد العملاء على الاكتتاب فيها وإعادة استثمار مدخراتهم المستحقة في شهادات أخرى تحت إغراء جاذبية العائد المرتفع ليس لا منافس له في البنوك الأخرى.