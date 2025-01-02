سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، فميا استقر في بنكين آخرين في أول أيام البنوك خلال 2025 بعد عودتها من إجازة الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء، و 13.54 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.51 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا