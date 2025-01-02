سعر الدولار اليوم في بداية أول تعاملات 2025

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الدولار في 9 بنوك، في بداية أول تعاملات 2025 اليوم الخميس، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و 50.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.78 جنيه للشراء و 50.88 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.79 جنيه للشراء، و 50.89 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.

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