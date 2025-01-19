بيتكوين تصل الـ105 آلاف دولار خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت العملة المشفرة بيتكوين ارتفاعا جديدا بنسبة 1.09% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 105.49 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

كانت البيتكوين تراجعت الخميس الماضي إلى 95 ألف دولار بعد أن وصلت إلى نحو 108 ألف دولار قبل نهاية العام الماضي بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس المنتخب أن تكون أمريكا عاصمة العملات المشفرة.

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" أكثر من 58 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، فيما ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم، وفق بيانات المنصة.