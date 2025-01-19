قفزة في تدفقات النقد الأجنبي لمصر رغم تراجع قناة السويس بالربع الأول.. فما السبب؟

كتبت- منال المصري:

زادت حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي الرسمية بنسبة 17% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر 2024)، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وبحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي، ارتفعت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من 5 مصادر رسمية إلى نحو 25.877 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 22 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتتمثل مصادر مصر الرسمية من النقد الأجنبي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس.

في حين الانخفاض القوي لإيرادات قناة السويس بنحو 61% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بفعل اضطرابات البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن الشحن العالمية، فإنها عوضتها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي شهدت.

وجاءت عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتدفق مجددا على البنوك والصرافات بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي الرسمية في الربع الأول من العام المالي الحالي:

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

قيمة الحصيلة: نمت الحصيلة 84.3% مسجلة نحو 8.326 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 4.516 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

الحصة من إجمالي الحصيلة: تمثل 32.1%.

الصادرات

قيمة الحصيلة: ارتفعت الحصيلة 9.1% مسجلة نحو 9.1 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 8.326 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

الحصة من إجمالي الحصيلة: تمثل 35.1%.

السياحة

قيمة الحصيلة: زادت الإيرادات 8.2% مسجلة نحو 4.815 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 4.451 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

الحصة من إجمالي الحصيلة: تمثل 18.6%.

الاستثمار المباشر

قيمة الحصيلة: نمت الحصيلة 17% مسجلة نحو 2.717 مليار دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 2.321 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

الحصة من إجمالي الحصيلة: تمثل 10.4%.

إيرادات قناة السويس

قيمة الحصيلة: تراجعت الحصيلة 61% مسجلة نحو 931 مليون دولار بالربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 2.399 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

الحصة من إجمالي الحصيلة: تمثل 3.5%.

اقرأ أيضا:

بنحو 14%.. جولدمان ساكس يتوقع تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة في مصر بالعام الجاري

لهذا السبب.. جولدمان ساكس يتوقع استمرار تحسن الجنيه مقابل الدولار