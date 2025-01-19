تنمية المشروعات يضخ 60 مليون جنيه لشركة "إرادة" للمشروعات متناهية الصغر

كتبت- منال المصري:

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على عقد تمويلي بقيمة 60 مليون جنيه لصالح شركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، فإن وقع على العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز مع عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة والعضو المنتدب ونها رشدي عضو مجلس الإدارة، بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.

وقال باسل رحمي إن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي.

وأضاف رحمي أنه سيتم التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.

وقال ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة إن شركة إرادة تعمل على التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والقطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المجتمعات.

وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إن الجهاز ضخ في وقت سابق 100 مليون جنيه لشركة إرادة للمشروعات متناهية الصغر في نوفمبر 2023 نتج عنه تمويل نحو 3400 مشروع متناهي الصغر أتاحت حوالى 6644 فرصة عمل.

وقال عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إرادة والعضو المنتدب إن هذا العقد يمثل خطوة نحو خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الشمول المالي من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام التكنولوجيا المالية كنهج أساسي لشركة إرادة حيث نستهدف تمكين المرأة والشباب، وتعزيز القطاع الزراعي، بما يحقق نموًا اقتصاديًا شاملًا يخدم المجتمع ككل.