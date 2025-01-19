إعلان

تراجع أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارا خلال تعاملات الأحد

10:28 ص الأحد 19 يناير 2025

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.41 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و 163.65 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.37 جنيه للشراء ، و 13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.69 جنيه للشراء، و 13.73 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.17 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش ، و 133.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.77 جنيه للشراء ، و 13.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.49 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و 71.11 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
5 بنوك تخفض سعر الريال السعودي خلال اليوم الأحد

إعلان

إعلان

وقف إطلاق النار يدخل حيّز التنفيذ.. وغزة تأمَن بعد خوف
مصر تكشف عن تفاصيل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة