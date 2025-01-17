صندوق النقد: تجدد الضغوط التضخمية يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة

كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي إن خطر تجدد الضغوط التضخمية يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية، مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين السياسات النقدية.



وأوضح في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر له اليوم، أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي لفترة أكثر طولا إلى تفاقم المخاطر على صعيد المالية العامة والقطاعين المالي والخارجي.



كان ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية دفع الاحتياطي الفيدرالي - البنك المركزي الأمريكي- إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 5.25% على مدار عامين قبل أن يخفضها 0.75% على مرتين في آخر اجتماعين له خلال 2024 مع تراجع التضخم.



على مستوى مصر رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 8% على مرتين خلال الربع الأول من العام الماضي قبل أن يبقي عليها في آخر 6 اجتماعات له في 2024 عند مستوياته المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.



من ناحية أخرى أشار صندوق النقد الدولي أن تحسن قيمة الدولار الأمريكي ونتيجة فروق أسعار الفائدة والتعريفات الجمركية، ضمن عوامل أخرى، قد يسهم في تحول أنماط التدفقات الرأسمالية والاختلالات العالمية وتعقيد المفاضلات الاقتصادية الكلية.

مخاطرتصاعد التوترات الجيوسياسية

وعلاوة على المخاطر الناجمة عن تحولات السياسة الاقتصادية، يمكن أن تتفاقم التوترات الجغرافية السياسية، مما يؤدي إلى تجدد ارتفاعات أسعار السلع الأساسية، وفق التقرير.



ويمكن أن تتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مما يؤثر مباشرة على مسارات التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.



وقد تتأثر البلدان المستوردة للسلع الأساسية بوجه خاص، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى تفاقم حالة الركود التضخمي الناجمة عن زيادة أسعار الأساسية.

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