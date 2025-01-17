صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو أداء اقتصاد مصر خلال العام الحالي والمقبل

كتبت- منال المصري:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل أداء نمو الاقتصاد المصري بنسبة 0.5% إلى 3.6% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل من 4.1% في توقعات سابقه صادرة له في أكتوبر الماضي، وفق ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر له اليوم.

خلال العام المالي الماضي 2023-2024 انكمش معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري إلى 2.4% من 3.8% بالعام المالي السابق له 2022-2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الجيوسياسية، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري والتعاون الدولي في وقت سابق.

وتستهدف مصر زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.2% وفق ما أظهرته بيانات الموازنة العامة الصادرة عن وزارة المالية، ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وفي نفس السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 0.1% إلى 4.1% من 4.2% في توقعات سابقة في أكتوبر الماضي، وفق ما ذكره الصندوق في التقرير.

في تقرير سابق ربط صندوق النقد الدولي الذي يعمل حاليا على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026، زيادة معدل نمو اقتصادمصر خلال 2025 بتراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

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