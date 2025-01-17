بزيادة 8.2%.. 4.8 مليار دولار إيرادات السياحة بالربع الأول من 2024-2025

كتبت- منال المصري:

ارتفعت إيرادات السياحية بمعدل 8.2 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأوضحت بيانات تقرير أداء ميزان المدفوعات للعام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر 2024) الصادر للبنك المركزي، ارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 51.6 مليون ليلة مقابل 47.7 مليون ليلة بنفس الفترة من العام السابق.

وتعتمد الحكومة المصرية في احتساب موازناتها المالية ومؤشراتها على عام مالي يبدأ من أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

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