لماذا تراجعت أسعار العائد على أذون الخزانة والسندات من مستوياتها القياسية؟

كتبت- منال المصري:

واصلت أسعار العائد على أذون الخزانة وسندات الخزانة المحلية التراجع بوتيرة متسارعة خلال آخر شهر لتهبط من مستوياتها القياسية بعد زيادة طلبات المستثمرين للاستثمار على الشراء وزيادة الرهان على خفض الفائدة، وفق ما قاله مصرفيون ومحللون لـ"مصراوي".

كانت أسعار العائد على أذون الخزانة المحلية الأقصر أجلا عادت للارتفاع منذ يوليو الماضي لتسجل مستوى قياسي قرب 32% لأول مرة منذ مارس الماضي قبل أن تتراجع بنحو 5% إلى نحو 27% خلال آخر شهر.

كما هبط سعر العائد على سندات الخزانة بالعملة المحلية بنحو 5% خلال آخر شهر لتتراوح حاليا بين نحو 22% و23.5% وفق آجال كل وديعة.

أذون الخزانة وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية تطرحها وزارة المالية أسبوعيا من خلال البنك المركزي لجمع سيولة لسد عجز الموازنة.

ويتراوح أجل أذون الخزانة بين 3 و6 و9 شهور وسنة، أما سندات الخزانة تتراوح بين سنة ونصف وعامين و3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات.

زيادة إقبال المستثمرين

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، لمصراوي، إن تراجع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة جاء بفضل زيادة إقبال المستثمرين على شراء الأذون للاستفادة من العائد المرتفع على الجنيه مقارنة بالدولار.

وأوضح أن تراجع معدل التضخم يعد عامل آخر في انخفاض أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة مع زيادة الاحتمالات بقرب المركزي بخفض الفائدة.

توقعت مؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين بدء البنك المركزي المصري بإجراء خفض كبير في سعر الفائدة بنسبة 3% و12% خلال 2025 مع تراجع معدل التضخم.

جاءت هذه التوقعات بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من 2024 ليصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم على مستوى مدن مصر للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

عرض وطلب

وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية لمصراوي، إن أسعار العائد على أذون الخزانة وسندات الخزانة تخضع للعرض والطلب فعند زيادة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين عن السيولة المستهدفة لوزارة المالية تتراجع الفائدة أو العكس.

وأوضح أن طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين تضاعف بأكثر من 3 و4 مرات عن السيولة المستهدف جمعها من جانب وزارة المالية وهو ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة.

وأشار نجلة أن زيادة توقعات قرب المركزي لخفض الفائدة دفع المستثمرين إلى التكالب على شراء الأذون والسندات للاستفادة من العائد المرتفع.

ويعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 20 من فبراير المقبل، وفق جدول مواعيد اجتماع المركزي في 2025.

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