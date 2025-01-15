تراجع الطلب على شراء الريال السعودي خلال عمرة رجب

كتبت- منال المصري:

قال اثنان من مسؤولي شركات الصرافة لـ “مصراوي"، إن إقبال المواطنين على شراء الريال السعودي بغرض السفر لعمرة رجب ضعيف للغاية خلال الفترة الراهنة بفعل زيادة تكلفة سعر الريال مقابل الجنيه، حيث سجل سعر الريال السعودي 13.45 جنيه لكل ريال سعودي بنهاية تعاملات البنوك والصرافات اليوم.

وأوضحا أن حدود تدبير العملة للمواطنين بهدف السفر لأداء عمرة رجب يتراوح بين ألفين إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من الريال السعودي للمواطن الواحد نتيجة زيادة وفرة المعروض من النقد الأجنبي.

وقال رئيس إحدى شركات الصرافة، إن إقبال المواطنين على شراء الريال السعودي بغرض السفر لأداء عمرة رجب تراجع بشكل ملحوظ وهو ما أدى إلى وفرة المعروض من النقد الأجنبي بسبب فارق السعر المرتفع بين الجنيه والريال السعودي.

وأوضح أن حدود تدبير العملة بغرض السفر لأداء العمرة يصل إلى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وفق الحد الأقصى المسموح للعميل للكاش عند المغادرة من المطار.

وأضاف رئيس شركة الصرافة أن وفرة العملة الأجنبية ساهمت في تسهيل تدبير الحدود القصوى للعملاء دون قيود بشرط تقديم العميل ما يثبت الأوراق الدالة على سفره مثل تذكرة الطيران وتأشيرة وجواز السفر.

واتفق مدير فرع في إحدى شركات الصرافة الكبرى مع الرأي الآخر في تراجع إقبال العملاء على شراء الريال السعودي بغرض السفر لأداء عمرة رجب.

وأوضح أن حدود التدبير يصل إلى 7500 ألف ريال سعودي أي ما يعادل ألفين دولار لكل مواطن في السفرية الواحدة حيث من حق العميل طلب تدبير عملة أكثر من مرة في السنة بشرط تقديم ما يثبت سفره خارج مصر.

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