زيادة التنازلات.. المعروض من العملات الأجنبية يفوق الطلب بـ90% في الصرافات

كتبت- منال المصري:

شهدت شركات الصرافة ارتفاعا في حجم المعروض من العملات الأجنبية مقابل حجم الطلب بين العملاء للشراء بنسبة 90% بدعم زيادة تنازلات العملاء عن العملة منذ بداية يناير الجاري، وفق ما قاله اثنان من مسؤولي شركات الصرافة الكبرى لـ "مصراوي".

كان ارتفاع سعر الدولار قاد باقي العملات الأجنبية للارتفاع بعد أن واصل الزيادة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين ليكسر حاجز 51% قبل أن يتراجع إلى نحو 50.5 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم بعد تراجع الضغوط على طلب العملة.

قال رئيس أحد شركات الصرافة، لـ "مصراوي"، إن فروع الشركة تشهد وفرة من النقد الأجنبي منذ بداية شهر يناير الجاري بدعم زيادة إقبال العملاء على بيع العملة للاستفادة من السعر المرتفع مقارنة بالجنيه.

وأوضح أن حجم الطلب على شراء العملات لا يمثل أكثر من 10% إلى 20% مقابل زيادة المعروض من النقد الأجنبي الذي يصل إلى 90% مقارنة بالطلب بعد أن تراجع إقبال العملاء على شراء العملة تأثرا بزيادة أسعارها مقابل الجنيه.

كان سعر الدولار قفز بنحو 66% مقابل الجنيه خلال آخر 10 أشهر بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وهو ما دفع باقي العملات الأخرى للارتفاع بنفس النسبة إلى حد كبير .

تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة ووجود سعر واحد لبيع النقد الأجنبي في البنوك والصرافات بعد زيادة تدفقات النقد الأجنبي وعودتها لشرايينها الرسمية.

وقال مدير فرع بأحد فروع شركة صرافة كبرى، لمصراوي، إن إقبال العملاء على شراء العملة تراجع خلال الفترة الراهنة بشكل كبير ولا يمثل 10% من حجم المعروض من النقد الأجنبي بعد ارتفاع أسعار العملات مقابل الجنيه.

وأوضح أن الشركة توافق على شراء العملات الأجنبية من الجمهور بصورة الرقم القومي فقط دون إلزامه بتقديم ما يثبت مصدر هذه الأموال بهدف تسهيل تعاملات الشراء من المواطنين.

لكن في حال زاد المبلغ المقدم من أحد المواطنين للبيع في شركة الصرافة إلى 15 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى تطلب الشركة منه التوقيع على نموذج زيادة الحد الأقصى للحصول على بيانات العميل الأساسية مثل مقر السكن والعمل والمهنة وخلافه، وفق ما قاله مدير الفرع.

العملات المتوفرة

وأكد مسؤولو الصرافة لمصراوي أن كافة العملات الأجنبية المختلفة تداول في شركات الصرافة بنسب كبيرة لكن يتصدرها الدولار الذي يستحوذ على الحصة الأكبر ويليه اليورو والريال السعودي.

وأضاف أحد مسؤولي الصرافة أنه يتم توريد الفائض من العملات الأجنبية إلى البنك التابع له يوميا من كافة العملات مقابل ما يعادله من الجنيه المصري، وفق سياسة البنك التابع له.

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