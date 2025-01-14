بنك المشرق: إزالة 2.182 طناً من النفايات العامة و120 طناً من مخلفات البناء من محمية وادي دجلة

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك المشرق اختتام بنجاح حملتها البيئية لتنظيف محمية وادي دجلة في مصر حيث تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة المشرق العالمية Climb2Change، التي تهدف إلى وضع معايير جديدة لحماية البيئة من خلال تنفيذ أكبر عملية تنظيف للجبال في العالم.

وبحسب مؤتمر صحفي للبنك، تشمل الحملة 14 جبلاً، تتضمن 7 قمم جبلية و7 مناطق أساسية مخصصة للتخييم.

وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي وتعزيز ممارسات الاستدامة مثل إعادة التدوير وتقليل النفايات وحماية البيئة من خلال Climb2Change يؤكد المشرق التزامه بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياته.

محمية وادي دجلة هي نظام بيئي صحراوي محمي يضم تنوعاً غنياً من الحياة البرية والموارد الطبيعية.

وعلى الرغم من أهميتها البيئية، فإنها تواجه خطراً متزايداً نتيجة الأنشطة البشرية.

بدأت هذه المهمة في نوفمبر 2024 تحت إشراف المغامرين المعروفين عمر سمرة ومنال رستم كسفراء لمبادرة Climb2Change، وانضم إليهما موظفو المشرق مصر وشبكة المشرق العالمية بمصر. وخلال هذه المهمة المميزة، حقق الفريق إنجازات كبيرة في مجال الحفاظ على البيئة، حيث تمكن من إزالة 2.182 طناً من النفايات العامة و120 طناً من مخلفات البناء.

بالإضافة إلى تأثيرها البيئي، أحدثت مهمة Climb2Change في محمية وادي دجلة أيضاً تأثيراً اجتماعياً كبيراً؛ واستفاد منها 72 كياناً محلياً.

كرس موظفو المشرق وقتهم وجهودهم للحفاظ على البيئة، حيث ساهموا بـ 228 ساعة في حماية النظام البيئي المتميز للمحمية بالإضافة إلى ذلك، نظم المشرق جلسات تعليمية تسلط الضوء على مبادئ "عدم ترك أثر" والمسؤولية البيئية.

كما شارك متطوعون من المدارس والجامعات وأعضاء المجتمع في هذه المهمة، وقدموا 581 ساعة من وقتهم وجهودهم.

وقد جمعت المبادرة بشكل عام بين موظفي المشرق والمتطوعين الخارجيين، الذين ساهموا بإجمالي 809 ساعة لدعم هذه المبادرة.

وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق مصر، على نجاح المهمة إن إتمام عملية تنظيف محمية وادي دجلة ضمن مبادرة Climb2Change العالمية يعكس التزام المشرق بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، وتُعتبر هذه المهمة جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الشاملة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأوضح أن البنك يركز على تحقيق أثر فوري ودعم أيضاً التغيير طويل الأمد من خلال إشراك موظفينا والمجتمعات المحلية من خلال المشاركة الفعالة ومبادرات التعليم والتوعية.

وقال عمر سمرة إن هذه المبادرة دعوة للجميع لتبني الاستدامة وتحمل مسؤولية بيئتنا.

وأوضح أنه كمغامر كان دائماً يؤمن بتجاوز الحدود، وكانت هذه المبادرة تذكيراً قوياً بأن التأثير الأكبر يحدث عندما نتحد من أجل قضية مشتركة.

وأضافت منال رستم أن مشاركتي في مبادرة Climb2Change كانت في محمية وادي دجلة تجربة فريدة، حيث منحتني الفرصة لدمج شغفي بالمغامرة مع الحفاظ على البيئة.

تمثل هذه المبادرة دليلاً على أهمية تحمل المسؤولية تجاه الأماكن التي نحبها من خلال هذه المهمة، آمل أن أُلهم الآخرين لإدراك قيمة حماية تراثنا الطبيعي واتخاذ خطوات فعّالة في مجتمعاتهم. كل جهد، مهما كان صغيراً أو كبيراً، يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع".