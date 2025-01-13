استحواذ إماراتي وتراجع كويتي سعودي.. استثمارات الدول العربية المباشرة في مصر 2024

كتبت- منال المصري:

اقتنصت الإمارات على نصيب الأسد من إجمالي تدفق الاستثمارات المباشرة بمصر خلال العام المالي الماضي 2023-2024 سواء على حجم الاستثمارات العربية أو الأجنبية بدعم مشروع صفقة رأس الحكمة، بعد تراجع الاستثمارات السعودية والكويتية، وفق المجلة الاقتصادية الصادرة للبنك المركزي المصري.

وأوضحت المجلة الاقتصادية أن حصة الاستثمارات المباشرة من دولة الإمارات بمصر تعادل 95.4% إلى نحو 37.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي من إجمالي 39.4 مليار دولار استثمارات الدول العربية.

ويرجع قفزة نمو الاستثمارات الإماراتية بمصر بشكل غير مسبوق إلى مشروع صفقة تطوير رأس الحكمة بشكل أساسي بقيمة 35 مليار دولار والتي جاءت أساسا خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي (يناير إلى يونيو 2024)، يبدأ العام المالي في أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

كانت مصر وقعت مع شركة أبو ظبي القابضة التنموية (إيه دي كيو) التابعة لحكومة الإمارات على صفقة تطوير رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط بمساحة 170 مليون متر مكعب مقابل 35 مليار دولار تضمنت تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

وعلى مستوى الاستثمارات ككل استحوذت الإمارات على 81% من من إجمالي الاستثمارات المباشرة عربية وغير عربية خلال العام المالي الماضي البالغة حوالي 46 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر حيث وصف البنك المركزي الرقم الإجمالي للاستثمارات في تقريره بالتاريخي.

تعرف على حصص الاستثمارات العربية في مصر خلال العام المالي الماضي 2023-2024:

الإمارات: قفز إجمالي الاستثمار المباشر بمصر إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار من العام السابق له.

السعودية: تراجع إجمالي الاستثمار المباشر بنحو 72% خلال العام المالي الماضي ليقتصر على نحو 585.5 مليون دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار بالعام المالي السابق له.

الكويت: تراجعت استثماراتها المباشرة بمصر بنحو 14% إلى نحو 353.5 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 411.4 مليون دولار من العام المالي السابق له.

استثمارات باقي الدول العربية: بلغت نحو 400 مليون دولار خلال العام المالي الماضي ولم يشير المركزي في تقريره لهم.

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