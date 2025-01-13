انخفاض الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية خلال تعاملات الاثنين

كتبت- آية محمد:

تباينت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.77 جنيه للشراء بتراجع 15 قرشًا، و 164.16 جنيه للبيع بتراجع 19 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.74 جنيه للشراء، و 13.78 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.6جنيه للشراء بزيادة قرش، و 134.24 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 12.82 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.72 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 71.31 جنيه للبيع.

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