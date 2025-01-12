تدفق استثمارات السعودية في مصر تتقلص 72% في 2024

كتبت- منال المصري:

أظهرت المجلة الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع صافي تدفقات الاستثمار السعودي على مصر بنحو 72% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 ليقتصر على نحو 585.5 مليون دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار بالعام المالي السابق له.

وحقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زيادة غير مسبوقة خلال السنة المالية 2023-2024 نحو 46 مليار دولار مقابل نحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة معظمها جاء في النصف الثاني من السنة المالية من العام المالي الماضي.

ويرجع ذلك بصفة أساسية لتحويل نحو 35 مليار دولار من الإمارات في صورة أموال محولة وودائع تم التنازل عنها تخص دولة الإمارات للاستثمار في تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة، وفق المجلة الاقتصادية.

في فبراير الماضي وقعت مصر مع شركة أبو ظبي القابضة التابعة لحكومة الإمارات على صفقة استثمارية لتطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار منها 11 مليار دولار تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر.

الإمارات تستحوذ على نصيب الأسد

وبحسب البيانات استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال السنة المالية 2023-2024 لتسجل نحو 39.4 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وجاءت هذه الزيادة أساسا من الإمارات لتحقق صافي تدفق بنحو 37.6 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار من العام المالي السابق له (، معظمها جاء في النصف الثاني من السنة المالية 2024/2023 بنحو 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة).

فيما تراجعت استثمارات الكويت بشكل طفيف بنحو 14% خلال العام المالي الماضي إلى نحو 353.5 مليون دولار مقابل نحو 411.4 مليون دولار من العام المالي السابق له.

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