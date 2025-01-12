مصر تلقت 24.55 مليار دولار أموال ساخنة في أول 8 أشهر من تحرير الصرف

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن مصر تلقت نحو 24.554 مليار دولار تدفقات من الاستثمار الأجنبي غير المباشر خلال أول 8 أشهر من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 38.171 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 13.617 مليار دولار في فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي بنحو ملياري دولار مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل فيه نحو 36.126 مليار دولار.

تم احتساب سعر الصرف عند 30.94 جنيه في فبراير و48.35 جنيه في سبتمبر و49 جنيها في أكتوبر وفق البيانات الأرشيفية للبنك المركزي المصري.

عاد الاستثمار الأجنبي غير المباشر مجددا للتدفق على مصر بعد أن لجأ البنك المركزي المصري إلى تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي بهدف القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.

والاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة) يؤثر عادة على زيادة مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وفق العرض والطلب فعند تدفق الاستثمار للداخل يزداد المعروض من العملة وتتراجع الضغوط على الجنيه أو العكس.

كان سعر الدولار تخطى الـ 51 جنيها خلال ديسمبر الماضي بسبب خروج مستثمرين أجانب من السوق المصري لإغلاق مراكزهم المالية بنهاية 2024 بجانب تمويل التزامات خارجية على مصر قبل أن يعودون مجددا ويتراجع الدولار قليلا تحت الـ51 جنيها.

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