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انخفاض جماعي في أسعار العملات العربية خلال تعاملات الأحد

11:12 ص الأحد 12 يناير 2025

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 162.92 جنيه للشراء ، و 164.16 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرش للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.41 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.48 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.73 جنيه للشراء ، و 13.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.59 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا ، و 134.25 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.81 جنيه للشراء ، و 13.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.71 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش ، و 71.31 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

أسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
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