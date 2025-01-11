مع بدء الاستحقاقات.. طرق تجديد شراء الشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

يتيح بنكا الأهلي ومصر أكثر من طريقة أمام العملاء لإعادة تجديد حصيلة الاستحقاقات التي حان آجالها في الشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، بهدف تسهيل خطوات تجديدها وتوفير الوقت والجهد.

الأحد الماضي بدأ أول موعد في استحقاقات الشهادة مرتفعة العائد في حسابات العملاء ببنكي الأهلي ومصر لتتوالى الاستحقاقات يوميا وفق موعد كل شهادة التي جمعت أعلى حصيلة على مدار أول عام من طرحها بإجمالي 1.3 تريليون جنيه في البنكين.

ومن المتوقع أن يعلن البنكان وقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد في أي يوم بعد التأكد من تحقيق المستهدف منها وبناء على دراسة الأسعار في السوق بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري.

ويعد بنكا الأهلي ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لضبط سعر الصرف وكبح جماح التضخم ولذلك ينفردان بطرح شهادات بأعلى عائد على مستوى البنوك بهدف تصليح المصلحة الكلية للاقتصاد أكثر من تعظيم الربحية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية طرق شراء الشهادتين مرتفعة العائد 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر.

- الإنترنت البنكي: يتيح البنكان بيع الشهادتين من خلال خدمة الإنترنت البنكي بداية من غد وعلى مدار أيام الأسبوع خلال 24 ساعة.

- الموبايل البنكي: أدرج البنكان الشهادتين الجديدتين على هذه الخدمة ويمكن شرائهما بنفس خطوات شراء الإنترنت البنكي.

-الفروع: يتيح البنكان بيع الشهادتين من خلال فروعهما المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو 1500 فرع.

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