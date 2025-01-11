إقبال على إعادة تجديد الشهادة مرتفعة العائد الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

إقبال على إعادة تجديد الشهادة مرتفعة العائد الـ27%

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولو خدمة العملاء في بنكي الأهلي ومصر إن العملاء يقبلون على إعادة تجديد استحقاق الشهادة مرتفعة العائد مجددا اذات العائد 23.5% و27% للاستفادة منذ بدء الاستحقاق الأحد الماضي باعتباره أعلى عائد مقدم على الشهادات على مستوى كافة البنوك

.جمع بنكا الأهلي ومصر حصيلة بنحو 1.3 تريليون جنيه في الشهادة أجل سنة ذات العائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي على مدار عام من طرحها منذ 5 يناير 2024

ويواصل بنك الأهلي ومصر طرح الشهادة أمام العملاء القائمين والجدد دون وجود موعد محدد لإيقاف العمل بها، وفق ما قاله مسؤول البنكين الحكوميين

وقال مدير فرع بأحد فروع بنك مصر، إن البنك قام بإرسال رسائل نصية للعملاء للتنبيه بموعد استحقاق الشهادة في حساباتهم بالبنك لإتاحة فرصة لهم لإعادة تجديد الحصيلة المستحقة خلال سريان عمل الشهادة وقبل وقف العمل بها.

كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، قال في وقت سابق أن أول موعد لاسحقاقات الشهادة مرتفعة العائد ذات العائد 23% للعائد اليومي و23.5% للعائد الربع سنوي و27% للعائد السنوي بدأ الأحد الماضي.

وأوضح أن حصيلة البنك الأهلي من الشهادة مرتقعة العائد بلغت على مدار عام من طرحها نحو 888 مليار جنيه التي تعد أعلى عائد مقدم في السوق، حيث يواصل البنك طرحها للعملاء ولا يوجد موعد محدد لإيقاف العمل بها.

ويستعين البنك المركزي ببنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات مرتفعة العائد التي ليس في مقدور بنوك أخرى طرحها باعتبارهما ذراعي المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح جماح التضخم وامتصاص فائض السيولة من السوق وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ويكافح البنك المركزي ياستخدام كل الأدوات المتاحة في يد لجنة السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية والنزول به إلى المعدل المستهدف باعتبار التضخم أكبر خطر يصيب اقتصاديات الدول ومن ضمن هذه الأدوات طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفع تحفز على الاستثمار في الجنيه، وزيادة سعر الفائدة.

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