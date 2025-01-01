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خلال عام.. مكاسب الجنيه الإسترليني واليورو تصل لـ64% مقابل الجنيه المصري

06:07 م الأربعاء 01 يناير 2025

الاسترليني واليورو

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كتبت- آية محمد:

حقق سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو مكاسب مرتفعة تصل إلى نحو 64% مقابل الجنيه خلال 2024، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

أدى قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 65% بما قاد باقي العملات الأخرى الأجنبية والعربية للزيادة بنفس النسبة إلى حد ما.

متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو مقابل الجنيه المصري في عام:

اليورو: زاد بنحو 56.3% مقابل الجنيه خلال عام 2024 مسجلا نحو 52.85 جنيه للشراء و53 جنيهًا للبيع بنهاية تعاملات أمس، بزيادة بنحو 19 جنيها للشراء والبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: ارتفع بنحو 64% مقابل الجنيه خلال عام 2024 مسجلا 63.64 جنيه للشراء، و63.85 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس بزيادة بنحو 24.65 جنيه للشراء والبيع.

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