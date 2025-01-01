64% ارتفاعا في الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في عام

كتبت- آية محمد

ارتفع متوسط أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارا بين المصريين وهي الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي بنحو 64% خلال عام 2024، وفق بيانات أرشيفية منشورة على موقع البنك المركزي.

جاء الارتفاع بدعم زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بعد عودة البنك المركزي في مارس الماضي إلى تحرير سعر الصرف بهدف الخروج من أزمة نقص النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

أسعار صرف 3 عملات عربية الأكثر انتشارا بين المصريين في عام:

الريال السعودي: زد بنحو 64.3% مقابل الجنيه خلال عام مسجلا 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع بنهاية أمس.

الدرهم الإمارتي: زاد بنحو 64.7% مقابل الجنيه خلال عام مسجلا 13.82 جنيه للشراء، و13.86 جنيه للبيع بنهاية أمس.

الدينار الكويتي: زاد 64.3% مقابل الجنيه خلال عام مسجلا 164.75 جنيه للشراء، و165.24 جنيه للبيع بنهاية أمس.

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