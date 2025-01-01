ما حقيقة تعطل خدمة "إنستاباي" لتحويل الأموال عبر الموبايل اليوم؟

كتبت- منال المصري:

واجه بعض العملاء صعوبة في استخدام خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية للأموال عبر الموبايل اليوم في أول يوم في السنة الجديدة 2025.

وقال مسؤول مصرفي كبير لمصراوي، إن شبكة التحويلات اللحظية المرتبطة بتطبيق إنستاباي تعمل بشكل جيد ولا تواجه أي أعطال فنية لكن مواجهة البعض صعوبة استخدام الخدمة يرجع إلى قيام بنكين بإجراء تحديث على أنظمتهما.

وأوضح أن تحديث البنكين لأنظمتها الإلكترونية في أول يوم بالسنة الجديدة أدى إلى صعوبة استخدام خدمة "إنستاباي" دون باقي البنوك الأخرى التي تقدم الخدمة بشكل جيد.

ويشترك نحو 30 بنكا في شبكة إنستاباي للتحويلات اللحظية منها الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي وكيو إن بي، والإسكندرية والمصري الخليجي.

وقد شهدت منظومة إنستاباي للتحويلات اللحظية التي تم إطلاقها قبل عامين ونصف زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

كان البنك المركزي قرر مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في مارس المقبل لكن قابلة للتجديد مرة أخرى، وفق بيان صادر للمركزي في وقت سابق.