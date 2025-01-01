استحقاق شهادة 27%.. تعرف على البدائل المتاحة لإعادة استثمار السيولة

كتبت- منال المصري:

يبدأ بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى القطاع المصرفي المصري، إيداع مئات المليارات في حسابات العملاء مع استحقاق الشهادة مرتفعة العائد 22.5% و27% بداية من الاثنين المقبل.

كان بنكا الأهلي ومصر بدأ طرح شهادة الادخار أجل سنة ذات العائد المرتفع 5 يناير موافق يوم العطلة الرسمية للبنوك يوم الجمعة ولكن سمح البنكان للعملاء بشرائها من خلال قنواتها الرقمية "الإنترنت والموبايل البنكي".

وقامت البنوك بتفعيل باكورة الطلبات الأولى للعملاء لشراء الشهادة مع عودتها من الإجازة يوم الأحد وهو ما يعني أول استحقاق سيكون في اليوم التالي من تفعيلها بما يعني الاستحقاق سيكون الاثنين المقبل مع مرور عام على شرائها.

لم يعلن البنكان طرح شهادة بديلة لـ23.5% و27% حتى كتابة هذا التقرير لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارهم بإعادة استثمار مدخراتهم العادة من الشهادة مرتفعة العائد مجددا في البنكين أو توجيها إلى ملاذات أخرى.

ما البدائل المتاحة أمام العملاء لاستثمار مدخراتها؟

شهادات ادخار

تتيح البنوك شهادات ادخار ذات أجل 3 سنوات بأسعار فائدة تنافسية ولكن تقل عن العائد الـ27%، وهو ما قد يكون غير محفز للبعض.

ولا تزال الشهادات الملاذ الآمن للعديد من العملاء خاصة الموظفين وأصحاب المعاشات وربات المنزل الذين لا يمتلكون أدنى تجربة أو مهارة في أوجه الاستثمارات الأخرى.

وتتراوح أسعار الفائدة على الشهادات الثلاثية بالبنوك بين 18% إلى 22% سنويا.

أذون خزانة

يعد الاستثمار في أذون الخزانة أحد الخيارات المتاحة أمام العملاء الذين يفضلون استثمار مدخراتهم في الفائدة على الجنيه باعتبارها من الملاذات الآمنة وثبات العائد المقدم عليها.

وآجال أذون الخزانة تتراوح بين 3 و6 و9 أشهر وسنة وسجل سعر العائد بعد خصم الضريبة بين 22% و24% وتزيد وتقل وفق العرض والطلب في العطاءات وأجل الأذون.

الذهب

أصبح الذهب ضمن الملاذات الأخرى المتاحة للعملاء لاستثمار مدخراتهم فيها بعد القفزات الذي شهدها على مدار آخر 3 سنوات.

ولكن الاستثمار في الذهب يحتاج للعميل الذي له دراية في تحديد توقيت الشراء والبيع لتحقيق أكبر مكسب منه، كما يعد استثمار طويل الأجل يناسب العميل الذي لا يحتاج إلى سيولة بشكل سريع.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب "لمصراوي"، إن الوقت الحالي مناسب للشراء نظرا لاستقرار السعر، كما أن الاستثمار في الذهب يعد خيارا طويل الأجل لتحقيق أرباح كبيرة، أي أنه يجب على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب أن يتركوه لفترات زمنية نحو عام أو عامين وسيحقق منه مكاسب كبيرة.