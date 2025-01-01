في إجازة البنوك.. بنك ناصر يفتح أبواب فروعه اليوم لصرف المعاشات

كتبت- منال المصري:

يفتح بنك ناصر الاجتماعي أبوابه اليوم أمام المواطنين من الساعة 8 صباحا إلى 2 ظهرا لصرف المعاشات بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط وذلك تزامنا مع عطلة باقي بنوك مصر.

كان المركزي أصدر قرارا بتعطيل العمل في كافة البنوك العاملة بمصر، بمناسبة انتهاء السنة المالية 2024، على أن تستأنف العمل غدا الخميس، في مواعيدها الرسمية.

ووفق بيان بنك ناصر، فإن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري .

وأصدر البنك تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و"فوري بلس" الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.





