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ساويرس: لست متفائلا بأوضاع المنطقة والمستثمر لا يدخل مكان مضطرب

12:55 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
  • عرض 10 صورة
    نجيب ساويرس
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كتبت- منال المصري: تصوير- نادر نبيل:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، إنه غير متفائل بالأوضاع القائمة في منطقة الشرق الأوسط بعد تسارع التوترات الجيوسياسية بسوريا والسودان. لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر يدخل في منطقة غير مستقرة.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أن لديه تجربة استثمار سيئة في سوريا، مؤكدا أن أزمة المنطقة في التيارات المتطرفة وحكم الديكتاتور.

وأضاف ساويرس أن السودان يعاني حاليا من الانقسام وتوتر الأوضاع في سوريا لكن العراق حاليا مستقرة ويوجد بها فرص واعدة للاستثمار.

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نجيب ساويرس المستثمر سوريا السودان المؤتمر الاقتصادي جريدة حابي
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